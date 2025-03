PS promete aumentar Complemento Regional para Idosos para 1.800 euros por ano

Paulo Cafôfo assumiu hoje o compromisso de, caso o PS venha a ser Governo, aumentar o Complemento Regional para Idosos para 1.800 euros por ano, "para dar condições de vida mais dignas a quem tanto fez pela Madeira".

Esta manhã, a candidatura socialista às Eleições Legislativas Regionais do próximo dia 23 esteve junto ao Mercado dos Lavradores e percorreu a rua Dr. Fernão de Ornelas, momento em que o cabeça de lista esteve em contacto com a população e deu conta do objectivo de pôr em prática "medidas para aumentar os rendimentos dos madeirenses, com uma particular atenção aos mais idosos".

“Temos tido um modelo económico que tem fracassado naquilo que diz respeito à qualidade de vida, ao poder de compra e aos rendimentos dos madeirenses”, constatou Paulo Cafôfo, fazendo notar o facto de "a Região estar sempre no fim da tabela nos diversos indicadores respeitantes à qualidade de vida" e salientando que “os madeirenses e os porto-santenses merecem muito mais”.

“Este modelo económico, que faz com que poucos tenham muito e que muitos tenham pouco, tem de mudar, porque não está certo que tenhamos um crescimento económico e que esse crescimento económico não chegue ao bolso da maioria dos madeirenses”, sentenciou o presidente dos socialistas, vincando que "é preciso inverter esta situação, olhando particularmente para os mais idosos".

Para Paulo Cafôfo, “não está certo que pessoas que trabalharam arduamente toda a vida, que criaram os seus filhos com muito sacrifício e ajudaram a desenvolver a Região tenham agora de escolher entre a compra dos medicamentos ou as compras do supermercado". “Não estamos a respeitar quem tem feito tanto pela Madeira”, criticou.

Em comunicado remetido às redacções, Cafõfo recordou ainda que o PS já havia defendido o aumento do Complemento Regional para Idosos, mas que "o PSD chumbou na Assembleia Legislativa da Madeira, nomeadamente em sede de alteração ao Orçamento".

"A atribuição do Complemento Regional para Idosos no valor de 1.800 euros/ano não é um favor que estamos a fazer, mas sim a repor alguma justiça para quem trabalhou uma vida inteira e que chega a esta fase da vida e tem de estar a contar os tostões”, rematou o candidato a presidente do Governo Regional.