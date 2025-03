Madeira dá formação em emergência e catástrofe na Amadora

O grupo de instrutores do Madeira Internacional Training Center (MIDTC) ministrou o 32.º Curso Medical Response to Major Incidents – MRMI, que decorreu de 26 a 28 de Fevereiro, nas instalações do Regimento de Lanceiros 2, na Amadora.

O curso, que nesta edição foi promovido pela Unidade de Saúde Local Amadora/Sintra, em parceria com os serviços Municipais de Proteção Civil da Amadora e de Sintra, reuniu mais 180 profissionais: 40 instrutores e 140 formandos, da Protecção Civil, Bombeiros, Técnicos de Emergência Médica (TAE), Médicos, Enfermeiros, Psicólogos e Assistentes Sociais, Forças de Segurança (PSP e GNR) e responsáveis pela gestão, comando e controlo de emergências, bem como profissionais da área da comunicação.

Refira-se que o MRMI é um curso com certificação internacional, diferenciada na área da emergência e catástrofe e certificada por entidades internacionais, ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery) e Board europeu do MRMI.

Ministrada em Portugal pela equipa de formadores do MIDTC, esta formação pós-graduada baseia-se num modelo de simulação avançada treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multivítimas, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa utilizar na resposta a um incidente multivítimas.

O curso MRMI destina-se aos profissionais das diferentes células de intervenção, face a grandes incidentes com multivítimas. A equipa de instrutores do MIDTC, composta por profissionais de saúde, protecção civil e forças de segurança, é liderada pelo médico anestesista Luís Vale e pelo enfermeiro Rui Faria, ambos profissionais do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Esta edição do curso esteve sob a direcção de Ricardo Fernandes, instrutor MRMI e profissional especializado na área da segurança e proteção civil .

Todo este percurso formativo na área da gestão e catástrofe iniciou-se na Madeira após o evento do 20 de Fevereiro de 2010, através do médico e cirurgião Pedro Ramos actual secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

Com 32 edições do MRMI e cerca de 4 mil formandos, o MIDTC já capacitou profissionais em todo o país, incluindo 15 cursos no continente, 13 na Madeira e quatro nos Açores.