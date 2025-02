Sapadores de Santa Cruz vão contar com novo Veículo Florestal de Combate a Incêndios

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz vai passar a contar com um novo Veículo Florestal de Combate a Incêndios, num investimento de 240 mil euros, por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz. O veículo está em fase final de transformação.

Segundo nota à imprensa, este é um investimento estratégico na proteção das florestas, na segurança das populações e na resposta rápida a emergências. "Este novo equipamento, reforça a capacidade operacional dos bombeiros, permitindo uma actuação mais eficaz na prevenção e combate a incêndios rurais, especialmente em áreas de difícil acesso", explica.



Para a Câmara Municipal, "num concelho com uma vasta área florestal, esta medida demonstra o compromisso da autarquia com a defesa do património natural e a protecção das comunidades locais", acrescentando que "o investimento em meios técnicos e humanos é essencial para garantir uma resposta rápida e eficiente, reduzindo os riscos e minimizando os impactos ambientais e materiais".