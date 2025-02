Presidente do IFCN destaca combate a plantas invasoras e reforça que incêndios não afectaram Laurissilva

O presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, salientou esta manhã quando diante de si tinha os deputados da Comissão Parlamentar da Assembleia da República, a importância de Lisboa valorizar o trabalho desenvolvido no combate às plantas invasoras, sublinhando a preocupação com estas espécies que ameaçam os ecossistemas naturais. “Preocupamo-nos imenso com essas pragas”, afirmou.

Manuel Filipe aproveitou ainda para esclarecer que, ao contrário do que tem sido veiculado, os últimos grandes incêndios registados na Madeira não afectaram a Floresta Laurissilva, um dos patrimónios naturais mais importantes da Região.

Durante uma visita ao Posto Florestal do Chão dos Louros, o responsável destacou a recuperação de 22 unidades, sublinhando a importância da requalificação destas infra-estruturas para a gestão e protecção do património florestal reforçando a necessidade de existir apoios para a Madeira.

Já o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, corroborou das declarações proferidas em matéria de colaboração que Rafaela Fernandes havia evidenciado frisando a necessidade de uma articulação plena entre entidades no que toca à protecção civil e à resposta a incidentes sublinhando a importância de medidas antecipadas para minimizar riscos e evitar situações de grande dimensão.