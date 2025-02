BE indica os 10 primeiros nomes da candidatura às Regionais que será entregue esta segunda-feira

O Bloco de Esquerda desloca-se, esta segunda-feira, ao Tribunal do Funchal onde, pelas 17h30, vai entregar a sua lista de candidatos às eleições regionais de 23 de Março. Roberto Almada volta a encabeçar a lista que conta com Dina Letra, coordenadora regional, no segundo lugar.

"No que concerne aos restantes candidatos e candidatas, sem descurar a base histórica do partido, que merece o nosso maior respeito pela luta dura que travaram em momentos muito diferentes daqueles que vivemos hoje, procurámos um equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro, entre a experiência e a descoberta política, abrindo as portas à sociedade civil e acolhendo a juventude", explica o partido. O BE considera que estas são "pessoas empenhadas e competentes nas suas áreas".

A par de candidatos e candidatas históricos que integram a lista, como é o caso de Assunção Bacanhim, Maria Ganança, Alberto Pestana e dos ex-Deputados Guida Vieira e Ernesto Ferraz, entre os 10 primeiros candidatos surgem pessoas que fazem parte da actual geração de militantes e dirigentes, com destaque para o reforço da juventude.

Lista de candidatos

1. Roberto Almada

Roberto Almada, 54 anos, é Técnico Superior da Administração Pública e Mediador Familiar, licenciado em Ciências de Educação pela Universidade da Madeira com pós-graduação em Educação e Desenvolvimento e curso de pós-graduação em Mediação Familiar e de Conflitos, ministrado pelo Instituto Português de Mediação Familiar. Foi Coordenador Regional do BE Madeira entre 2008 e 2018 e foi Deputado à Assembleia Legislativa em vários mandatos.

.

2. Dina Letra

Dina Letra, 49 anos, Secretária de Direção, Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade da Madeira. Foi Vereadora na Câmara Municipal do Funchal e é Coordenadora Regional do BE Madeira desde Junho de 2021.

.

3. Diogo Teixeira

Diogo Teixeira, 23 anos, licenciado em línguas e relações empresariais pela Universidade da Madeira e mestrando em Gestão pela mesma Universidade. Membro do Núcleo de Jovens do Bloco de Esquerda Madeira e da Comissão Coordenadora Regional do BE.

.

4. Carina Quintal

Carina Quintal 44 anos, trabalhou na área da cultura e animação turística durante 20 anos, presentemente exerce funções como colaboradora de vendas. Membro da comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda

.

5. Mónica Pestana

Mónica Pestana, 36 anos, licenciada em Arte e Multimédia pela Universidade da Madeira e Mestre em Tecnologias da Informação, Comunicação e Multimédia, pela Universidade da Maia. Foi a candidata da Madeira nas últimas eleições para o Parlamento Europeu nas Eleições Europeias de maio de 2024. É também a mandatária da candidatura do BE às Eleições Regionais de 23 de março próximo.

.

6. António Figueira

António Figueira, 64 anos, empresário, tendo um percurso profissional ligado à área de manutenção. É autarca do Bloco de Esquerda na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e membro da comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda.

7. Egídio Fernandes

Egídio Fernandes, 38 anos, é Sócio-gerente, frequentou a Licenciatura de Comunicação, Cultura e Organizações na Universidade da Madeira, foi dirigente nacional do Bloco de Esquerda entre 2019/2023 bem como Dirigente Regional ao longo de diversos mandatos. Atualmente é deputado municipal no Funchal e líder do Grupo Municipal.

.

8. Margarida Monteiro

Margarida Monteiro, 51 anos, desempenhou funções laborais em diversas áreas, desde Hotelaria - Restauração à atividade Imobiliária e Comercial, desempenhando, neste momento, a função de assistente operacional. Integra a comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda.

.

9. Higino Vasconcelos

Higino Vasconcelos, 41 anos, é Segurança e tem formação em Coaching Motivacional de desenvolvimento pessoal. É autarca do BE na Assembleia de Freguesia de São Martinho.

.

10. Paulo Sousa

Paulo Sousa, Funcionário Político, Deputado na Assembleia Municipal do Funchal. Membro da Comissão Coordenadora Regional do BE Madeira.