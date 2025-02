CDS privilegia "experiência, competência e renovação" na candidatura às Regionais

A Comissão Política e o Conselho Regional do CDS Madeira aprovaram esta sexta-feira, 7 de Fevereiro, por unanimidade, a lista de candidatos às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março.

Em nota emitida, o partido destaca que a lista foi elaborada com base em cinco critérios, nomeadamente "experiência, competência, renovação, representatividade concelhia e resultados eleitorais".

José Manuel Rodrigues é o cabeça-de-lista. Sara Madalena, Luís Miguel Rosa, Gabriel Faria, Graça Pita e Leandro Silva são os nomes que se seguem.

A lista, garante o CDS Madeira, "cumpre a paridade", sendo que a média de idades ronda os 42 anos, "com uma fortíssima entrada de novos quadros, mas também integrando antigos líderes e deputados do CDS, num claro sinal de unidade do partido".

O CDS não desejou estas eleições, as terceiras no espaço de um ano e meio, e tudo fez para manter a estabilidade política. Mas, infelizmente, a incapacidade do PSD para resolver os seus problemas internos e judiciais e a irresponsabilidade dos partidos da oposição levou ao chumbo do Orçamento, com as consequências conhecidas, e conduziu à queda do Governo e depois à convocação de eleições. CDS Madeira

O partido assegura que na actual crise política "foi o único que se revelou um referencial de estabilidade, foi o único a demonstrar sentido de responsabilidade e a pôr os interesses regionais à frente dos seus interesses partidários". Nesse sentido, o CDS vai às eleições com "a noção de dever cumprido e, sobretudo, oferecendo aos eleitores Responsabilidade, Segurança, Confiança e Esperança".