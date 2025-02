Clube Naval da Calheta vence Taça da Madeira de Tripulações de Fundo

O Clube Naval da Calheta foi o vencedor da Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, com 329 pontos, nesta que foi a segunda competição de Fundo de 2025, que juntou 70 embarcações.

Segundo nota à imprensa, o segundo lugar foi entregue à Associação Náutica de Câmara de Lobos com 286 pontos e o terceiro lugar ao Centro Treino Mar com 199 pontos.

Nesta prova estiveram envolvidos 115 atletas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta e do Clube Naval do Funchal.

Pódios da competição:

K2 Seniores Masculinos – 1º João Ornelas/Célio Alves (ANCL), 2º David Fernandes/Bernardo Pereira (CNC), 3º Marco Gomes/Paulo Teles (CTM);

K2 Seniores Femininos – 1º Sara Brito/Maria Rodrigues (ANCL);

K4 Juniores Masculinos – 1º Martim Machin/Maurício Lossada/João Jardim/João Jesus (ANCL), 2º Afonso Relva/Martin Perdigão/Afonso Serrão/Mateus Freitas (CNC), 3º António Sousa/André Teixeira/Francisco Pires/António Sousa (CTM);

K2 Juniores Femininos – 1º Andrea Lossada/Maria Gonçalves (ANCL);

K4 Infantis Masculinos – 1º Salvador Machin/Tiago Gonçalves/Simão Faria/Santiago Vasconcelos (ANCL), 2º André Abreu/Samuel Sousa/Jakub Szukalski/Caio Fernandes (CNC), 3º Afonso Silva/Juan Freitas/José Freitas/Eduardo França (CNF);

K2 Masters A Masculinos – 1º Ruben Freitas/Diogo Drumond (CTM):

K2 Infantis Femininos – 1º Madalena Sousa/Maria Câmara (CNC);

K2 Cadetes Masculinos – 1º Paulo Macedo/Noah Miranda (CNC), 2º Rodrigo Silva/Samuel Pereira (CTM), 3º Luca Luis/João Nascimento (CNC);