Fatum terminaram digressão com casa cheia em Londres

O grupo de fados Fatum, da Académica da Madeira, terminou hoje a digressão ao Reino Unido e às Ilhas do Canal, onde realizou para a comunidade portuguesa cinco concertos e apresentações dos livros ‘História da Madeira’, do historiador e professor Rui Carita, e ‘Levadas da Madeira’, editados pela Imprensa Académica da Universidade da Madeira.

A última actuação decorreu ontem, durante um jantar, no salão do Scalabrini Centre da comunidade católica em Londres, por ocasião da comemoração dos 20 anos da comunidade católica portuguesa.

Foi perante um salão completamente cheio que os FATUM realizaram a sua actuação e fizeram uma homenagem a Maximiano de Sousa, mais conhecido por Max, na qual fizeram a apresentação do livro ‘Levadas da Madeira’.

As actuações na comunidade e as apresentações dos livros foram realizadas à luz de um protocolo assinado entre a Associação Académica e o Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social (CEDECS) presidido pelo emigrante no Reino Unido, Eugénio Perregil, também colaborador do DIÁRIO.

“Esta é a segunda vez que contamos com a presença de vários alunos da Universidade da Madeira, ligados concretamente ao grupo de fados, e permitiu a realização de vários momentos culturais nas comunidades de Crawley, de Londres, em Lambeth e também em Jersey, pela primeira vez”, explicou o responsável pelo CEDECS.

Esta digressão começou pela apresentação, na Embaixada de Portugal em Londres, da obra ‘História da Madeira’, que contou com a presença do autor, o historiador e professor Rui Carita.

Eugénio Perregil, do CEDECS, agradeceu a colaboração e o empenho das comunidades nos mais diversos momentos culturais realizados pela Associação Académica.

O último evento realizado pelos FATUM contou com a presença do conselheiro das comunidades portuguesas das Ilhas do Canal, Duarte Fernandes, dos sacerdotes de Scalabrini Fathers da comunidade católica em Londres e de muitos emigrantes, sendo a grande maioria oriunda da ilha da Madeira.

A iniciativa desta digressão ao Reino Unido está enquadrada nas actividades de promoção da cultura madeirense nas comunidades portuguesas e lusodescendentes naquele país, na qual será também divulgada a obra ‘Levadas da Madeira’, editada pela Imprensa Académica, valorizando além-mar o património musical, histórico, literário e ambiental da Região.