Comunidade de Crawley celebrou 13 anos com concerto dos Fatum

A comunidade católica portuguesa da cidade de Crawley celebrou 13 anos de organização como comunidade onde se vive e celebra a fé na Igreja de Santa Bernadette.

Para marcar a efeméride, a comunidade, maioritariamente madeirense, organizou um dia festivo. Durante a manhã, decorreu a celebração da Eucaristia, presidida pelo padre João Domenico. No período da tarde, houve um momento de convívio que contou com a participação do grupo de fados da Associação Académica da Universidade da Madeira, Fatum, e da artista madeirense radicada no Reino Unido, Lúcia Macedo.

O concerto dos Fatum foi uma homenagem a Edmundo Bettencourt e iniciou-se com uma saudação de boas-vindas às entidades da cidade presentes e ao grupo de fados. A introdução foi feita por Nicole Ascenso, membro da comunidade portuguesa.

As comemorações contaram com a presença especial da 'mayor' da cidade de Crawley, Sharmila Sivarajah, do líder da Câmara, Michael Jones, e do 'ex-mayor', o português Carlos Castro.

Após a actuação do grupo madeirense, que está em digressão pelo Reino Unido, houve a apresentação do livro 'Levadas da Madeira', seguida da actuação da cantora Lúcia Macedo.

A comissão da Igreja da comunidade católica, liderada por Martinho Agrela, preparou uma oferta gastronómica que incluiu bifanas, queijadas e pastéis de nata, além de bebidas tradicionais madeirenses, como a tradicional poncha.

No final do concerto de homenagem a Edmundo Bettencourt, a 'mayor' de Crawley, convidada de honra, discursou sobre a importância do evento na cidade e da partilha cultural. Deu os parabéns ao grupo de fados Fatum pelo "excelente" concerto e pela "riqueza cultural singular do fado".

A 'mayor', que é também professora de dança, destacou a importância da música e das artes, salientando ainda a relevância de eventos culturais para a diversidade da cidade.

Após o concerto, houve uma nova actuação da artista madeirense radicada em Crawley, Lúcia Macedo, que animou o restante da tarde de domingo.

No final, foram apresentados os livros 'Levadas da Madeira' e 'Madeira Ilustrada', ambos editados pela Imprensa Académica. Como gesto de apreço, o grupo de fados ofereceu à 'mayor' de Crawley um exemplar do livro 'Madeira Ilustrada'.

O grupo de fados Fatum é composto por seis elementos: Mafalda Brazão (voz), Manuel Gonçalves (voz), Hugo Branco (guitarra de Coimbra), Ismael da Gama (guitarra de Coimbra), Maria Beatriz Ricardo (viola) e Carlos Abreu (responsável do grupo e antigo presidente da Académica, na viola).