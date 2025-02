Mayor de Crawley agradece aos FATUM pela partilha cultural

Esta tarde, na igreja de Santa Bernardete de Tilgate, na cidade de Crawley, decorreu o terceiro concerto do grupo de fados da Associação Académica da Universidade da Madeira para a comunidade madeirense.

O concerto começou com uma saudação de boas-vindas às entidades da cidade presentes e ao grupo de fados, os FATUM que foram dados por Nicole Ascenso, que é membro da comunidade portuguesa.

Foi no final do concerto de homenagem a Edmund Bettencourt que a Mayor da cidade de Crawley, convidada de honra, usou da palavra e referiu a importância do evento na cidade de Crawley e da partilha cultural.

Deu os parabéns ao grupo de fados, os FATUM pelo excelente concerto e pela riqueza cultural singular, do fado.

A Mayor referiu que é professora de dança e que valoriza a música e as artes e salientou ainda a importância destes eventos na cidade e de diversidade cultural.

Depois do concerto houve ainda uma actuação da artista madeirense radicada em Crawley, Lúcia Macedo que animou o resto desta tarde de domingo.

No final do concerto, houve apresentação dos livros “Levadas da Madeira” e “Madeira Ilustrada”, ambos editados pela Imprensa Académica.

Já na conclusão da iniciativa cultural, o grupo de fados ofereceu à Mayor de Crawley o livro “Madeira Ilustrada”.

O grupo de fados, os FATUM é composto por seis elementos; Mafalda Brazão (voz), Manuel Gonçalves (voz), Hugo Branco (guitarra de Coimbra), Ismael da Gama, (guitarra de Coimbra), Maria Beatriz Ricardo (viola), Carlos Abreu e responsável do grupo e antigo presidente da Académica na viola.

O evento contou com a presença especial da Mayor de Crawkey, Sharmila Sivarajah e do líder da Câmara Michael Jones e do ex-mayor, o português Carlos Castro e do responsável pela comunidade católica de Crawley, o padre João Domenico.

Esta é a segunda digressão que os FATUM estão a fazer ao Reino Unido e que termina no próximo domingo e os concertos e as apresentações devem-se a um protocolo assinado entre o Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social e a Associação Académica da Universidade da Madeira.