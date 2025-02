Bombeiros e EMIR socorrem turista no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) deslocaram esta manhã até uma unidade hoteleira, na zona da Estrada Monumental, no Funchal, para socorrer um turista, do sexo masculino, que estava a sentir-se mal.

Após primeiros socorros, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.