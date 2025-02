Turista sente-se mal na Levada do Rei

Uma turista polaca, de 40 anos, sentiu-se mal esta tarde quando percorria a Levada do Rei, em São Jorge.

Segundo foi possível apurar, a mulher sentiu uma forte dor no peito quando se encontrava a cerca de dois quilómetros do parque de estacionamento, tendo pedido socorro via 112.

Para o local foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Santana, mas a vítima apresentou melhorias e optou por continuar o percurso até à estrada.