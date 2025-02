Câmara do Porto Santo atribui apoio de 2 mil euros ao piloto João Alix Fernandes

A Câmara Municipal do Porto Santo aprovou, esta sexta-feira, a atribuição de um apoio no valor de dois mil euros ao piloto João Alix Fernandes. A decisão contou com os votos favoráveis da coligação 'Acredita Porto Santo' e do UNE e com o voto contra do PS.

Segundo explica nota à imprensa, este apoio surge no âmbito da política de incentivo ao desenvolvimento desportivo local e visa cobrir as despesas correntes e a aquisição de material necessário à prática da modalidade de Rali, particularmente com o objectivo de apoiar a presença no Campeonato Regional de Ralis da Madeira.

"A decisão foi tomada no âmbito do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e reflete a continuidade da política desportiva do município, que visa não apenas o incentivo ao desporto, mas também o desenvolvimento integral da sociedade através da promoção da prática desportiva em diversas modalidades", explica.

"O objectivo é proporcionar uma base sólida e estruturada para o êxito de atletas como João Alix Fernandes, ao mesmo tempo que se garante a mobilização eficiente dos recursos disponíveis, com transparência e responsabilidade social", indica.

O Município considera que o atleta é "um exemplo de dedicação e talento na modalidade de Rali", pelo que o Porto Santo "reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos, promovendo uma sociedade saudável e activa, e estimulando a excelência no desporto regional".