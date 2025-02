Funchal investe 152 mil euros em apoios culturais

Decorreu esta segunda-feira, no Salão Nobre do Funchal, a cerimónia de assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo cultural, que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, bem como de representantes das entidades e associações culturais beneficiárias. No total, foram atribuídos 152 mil euros a 12 associações culturais, com um aumento nos apoios que varia entre 500 e 6 mil euros para cada entidade.

A autarca sublinhou a celeridade na aprovação e assinatura dos protocolos, concretizados já em Janeiro, um avanço significativo na gestão destes apoios. “Os apoios dados a estas 12 associações nunca tinham sido atribuídos tão cedo como fez este executivo. A aprovação e assinatura dos protocolos, logo em janeiro, garante maior estabilidade financeira e previsibilidade para as associações, permitindo-lhes planear e executar o seu plano de atividades desde o início do ano, sem atrasos ou incertezas”, afirmou.

Recordou ainda que, em 2024, 70 associações culturais foram apoiadas com um total de 361.500 euros. Para este ano, está previsto um aumento de 3% no apoio global, com um reforço de 12.500 euros, beneficiando 60 associações.

“O nosso objetivo é uma aposta contínua na cultura. Queremos que os agentes culturais sejam profissionalizados. A cultura é desenvolvimento e desempenha um papel essencial na formação de públicos e na valorização da cidade do Funchal”, destacou Cristina Pedra.

As associações beneficiárias abrangem diversas áreas culturais, incluindo teatro, música, dança, artes plásticas e investigação antropológica, desempenhando um papel essencial na formação de públicos e na preservação da identidade cultural do Funchal.

A presidente da Câmara reforçou ainda a visão do executivo para o sector cultural: “Queremos continuar a fortalecer o tecido cultural do Funchal, garantindo mais oportunidades para os agentes culturais e respetiva profissionalização, melhores condições para os seus projetos e um acesso cada vez mais amplo da população às diversas expressões artísticas”.

Por fim, expressou o seu reconhecimento pela dedicação e trabalho desenvolvido pelas associações presentes, destacando o seu contributo para que a cidade continue a crescer como um espaço de criação, partilha e inovação.