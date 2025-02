CDU acusa GR de não cumprir promessa de recuperar Bairro da Nogueira

A CDU deslocou-se, esta manhã, ao complexo habitacional da Nogueira, para denunciar o incumprimento de uma promessa do Governo Regional, nomeadamente as obras de recuperação desse bairro, anunciadas em 2021.

"Miguel Albuquerque e os seus governantes enganaram as populações uma vez que mentiram descaradamente quanto à prometida recuperação das casas que dependem do IHM,EPERAM. Os governantes prometeram reabilitar, até ao ano de 2021, todo o Bairro da Nogueira, o que se revelou uma verdadeira fraude", atirou Edgar Silva, o cabeça-de-lista às eleições regionais de 23 de Março.

O coordenador regional da CDU afirmou que "a mentira já tem barbas", isto porque já em 2018 tinham sido prometidas obras de recuperação deste complexo habitacional.

Começaram por dizer que, em primeiro lugar, as paragens de autocarros do Bairro da Nogueira iriam ganhar uma nova imagem, e que, logo depois, haveria uma reabilitação do Bairro da Nogueira. Entretanto, tudo não passou de mais uma das mentiras do Governo. Na verdade, apenas as paragens de autocarro, naquela época, se tornaram mais alegres e atrativas. Porém, a prometida requalificação ou reabilitação do Bairro da Nogueira mais não passou de mais uma falsa promessa Edgar Silva

Edgar Silva indicou que depois de denunciar esta "mentira" vai, ao longo dos próximos dias, passar por outros lugares, para revelar o mesmo tipo de denúncias. "As mentiras, as falsas promessas, a fraude política correspondem a uma forma de corrupção que é da natureza desta política, é estruturante do poder instalado nesta Região, é a argamassa do sistema de dominação do povo destas ilhas", disse, acrescentando que é importante "trazer à consciência e à memória colectiva a dimensão da mentira e a sua função manipuladora na engrenagem do regime".