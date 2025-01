MP arquiva inquérito que precipitou queda do Governo por “inexistência de crime”

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito aberto no ano passado e que tinha por arguido o secretário regional de Turismo, Eduardo Jesus, “por inexistência de crime” e “insuficiência de indícios”, segundo apurou o DIÁRIO junto de fonte ligada ao processo. O próprio governante, confrontado esta manhã com a informação, confirmou ter a indicação de arquivamento do inquérito, o qual foi tornado público no início de Novembro passado e precipitou a queda do Governo Regional.

Com esta decisão do MP, Eduardo Jesus deixa de estar na condição de arguido, tal como a ex-directora regional de Turismo, Dorita Mendonça. Estava indiciado da prática de um crime de prevaricação, num inquérito aberto na sequência de uma denúncia anónima.

Tal denúncia apontava para uma situação de conflito de interesses na sequência de um despacho da Secretaria de Turismo que declara a utilidade turística ao empreendimento Quinta do Furão, em Santana. Estava em causa o facto da directora de Turismo ser casada com o director do referido hotel, Pedro Milheiro da Costa, e de Eduardo Jesus ser irmão de um membro da respectiva gerência, Sérgio Jesus.