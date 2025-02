Jovem trompista Júlia Monteiro junta-se à Madeira Camerata esta tarde

A jovem trompista madeirense Júlia Monteiro, aluna na Universidade de Artes de Roterdão, nos Países Baixos, junta-se à Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' para um concerto, este sábado, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O concerto insere-se no Ciclo Jovens Solistas e decorre no âmbito da iniciativa 'Parlamento Mais Perto'. "O espaço que a nossa estrutura artística carinhosamente e responsavelmente reserva para estes músicos durante as suas temporadas orgulha-nos e alavanca em nós uma maior responsabilidade para com estes jovens artistas. Sabemos do investimento pessoal, emocional e material que é feito para estes jovens poderem atingir os seus propósitos. É, pois, com reverência para com o seu brio que há cerca doze anos, de forma sistemática e apoiada, temos vindo a apresentar brilhantes concertos com estes jovens artistas que tiveram a sua formação inicial na Região Autónoma da Madeira", indica nota à imprensa.

Júlia Monteiro encontra-se no presente a frequentar o terceiro ano do curso de em Música Clássica na Codarts – Universidade de Artes de Roterdão, nos Países Baixos, onde iniciou os seus estudos universitários com o Professor Martin van de Merwe e, actualmente, é aluna dos professores David Fernández Alonso e Laurens Otto. Durante o seu percurso nos Países Baixos, já colaborou com diversas instituições e ensembles prestigiados, incluindo a Rotterdams Philharmonisch Orkest, a Marinierskapel der Koninklijke Marine, a Rotterdam Chamber Music Society e o Het Zeeuws Orkest, desenvolvendo a sua experiência em diferentes contextos musicais.

Neste concerto, Júlia apresenta-se a solo com as Duas Sonatas para Trompa e Orquestra de Cordas do compositor italiano do período clássico Luigi Cherubini. Este compositor destacou-se pelo seu contributo para o desenvolvimento da ópera francesa e como mestre de música sacra.

Programa

Carlos Seixas [1704-1742] - Sinfonia em Si bemol maior

Luigi Cherubini [1760 - 1842] - 2 Sonatas for Horn and String Orchestra

Georg Philipp Telemann (1681-1767) - Don Quixote Suite

Músicos

Norberto Gomes • Violino

Olena Soldatkina • Violino

Nshan Chalikyan • Violino

Parandzem Khachkalyan • Violino

Valeriy Perzhan • Violino

Edina Tenki • Violino

Volodymyr Petryakov • Viola

Francisco Caldeira • Viola

Marina Gyumishyan • Violoncelo

Iryna Bandura • Violoncelo

Gabor Bolba • Contrabaixo