Mais de 100 cobras venenosas retiradas de quintal de casa na Austrália

Mais de 100 cobras pretas de barriga vermelha venenosas foram removidas de cobertura vegetal num quintal de uma casa em Sydney.

David Stein ligou para a Reptile Relocation Sydney na semana passada, depois de observar cerca de seis cobras a rastejar na cobertura vegetal (cobertura morta ou mulch, em inglês).

Numa pesquisa na Internet descobriu que as fêmeas grávidas desta espécie se amontoam umas sobre as outras, antes de darem à luz.

O caçador de cobras Dylan Cooper chegou nessa tarde. Stein ajudou a mover a cobertura enquanto Cooper ensacou 102 cobras gestantes e recém-nascidas.

"Só de ver esta quantidade num grupo, dá um certo arrepio", contou Stein na sexta-feira, citado pela agência Associated Press (AP).

O proprietário da Reptile Relocation Sydney, Cory Kerewaro, revelou que duas das cobras adultas capturadas deram à luz um total de 29 cobras no saco, enquanto Cooper ainda estava a vasculhar a cobertura vegetal para apanhar mais.

A contagem final foi de cinco adultas e 97 crias capturadas, acrescentou Kerewaro.

Os especialistas não sabem por que razão tantas cobras deram à luz em tão pouco tempo na propriedade de Stein, de 1,4 hectares, no subúrbio de Horsley Park, nos arredores ocidentais de Sydney.

Kerewaro apontou que a maior captura que ouviu num trabalho semelhante de remoção de cobras foi de 30 píton-carpete (Morelia spilota) não venenosas. As pítons eclodem dos ovos, enquanto as pítons pretas de barriga vermelha dão à luz.

Scott Eipper, que escreveu vários livros sobre cobras australianas e animais selvagens perigosos, realçou que as cobras pretas de barriga vermelha grávidas podem reunir-se por razões de segurança ou pela falta de habitat adequado para dar à luz.

Eipper, que falou com Kerewaro no dia em que as cobras foram capturadas, disse que era possível que o tempo extraordinariamente quente em Sydney tivesse provocado o parto.

"Este é um incidente isolado. É certamente uma ocorrência muito rara", garantiu Eipper.

A maioria das cobras mais venenosas do mundo são nativas da Austrália.

Uma semana depois, Kerewaro ainda tem as cobras, que são uma espécie protegida. As autoridades governamentais deram-lhe permissão na quinta-feira para as libertar num parque nacional.

"Estarão longe o suficiente para evitar qualquer interação humana: 100 cobras estão a ir para o meio do mato no meio do nada", acrescentou, em resposta às preocupações de segurança por parte da população.