Jubileu dos Doentes será celebrado na Casa de Saúde Câmara Pestana

O Jubileu dos Doentes será celebrado a 11 de Fevereiro, numa organização da Comissão do Jubileu da Diocese do Funchal em conjunto com o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde da mesma Diocese e as Irmãs Hospitaleiras.

A eucaristia está agendada para as 10h45 no Auditório Bento Menni da Casa de Saúde Câmara Pestana, sendo aberta a todos, pessoas doentes, profissionais de Saúde e voluntários da Região, estando associado ao Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, celebrado pela Igreja Universal.