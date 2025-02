Dia Mundial do Cancro assinalado com fórum e acção de sensibilização na Madeira

A Direção Regional da Saúde (DRS), de forma a assinalar o Dia Mundial do Cancro, promoveu, no dia 4 de Fevereiro, um fórum de discussão sobre 'Cancro: da Prevenção à Reabilitação', que decorreu entre as 10 e as 13 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, juntando profissionais do Serviço Regional de Saúde, doentes, familiares e a comunidade no geral.

Dando grande ênfase à prevenção do cancro, através da promoção de ambientes e estilos de vida saudáveis, e à detecção precoce, através dos rastreios, a directora regional da Saúde, Bruna Gouveia, moderou o primeiro painel dedicado ao tema 'Epidemiologia e Prevenção', que contou com a participação de Carolina Camacho, médica oncologista, João Vieira Martins, médico de saúde pública, Fábio Camacho, médico de medicina geral e familiar e Carmo Fernandes, enfermeira de família.

Abordando o 'Tratamento e Reabilitação', o segundo painel, moderado pela psicóloga Eduarda Freitas, integrou os palestrantes Ana Paula Vieira, médica oncologista, Martinha Garcia, farmacêutica, Ana Pereira, enfermeira especialista em Saúde mental e psiquiátrica e Sílvio Carvalho, médico fisiatra.

O fórum foi encerrado com a intervenção do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, que reforçou o compromisso do Governo Regional com o continuado investimento na prevenção do cancro, na sua detecção precoce, no tratamento e na reabilitação.

Na parte da tarde desse mesmo dia, decorreu no Centro Comercial Plaza, no Funchal, uma acção de sensibilização dinamizada pela DRS, com a colaboração do SESARAM, visando divulgar e apelar à participação da nossa comunidade nos rastreios regionais de base populacional, designadamente, no rastreio do cancro do colo do útero, do cancro da mama e do cancro do cólon e reto.

Participaram ainda nesta acção, as associações de doentes e de voluntariado, nomeadamente o Núcleo Regional da Madeira - Liga Portuguesa Contra, o Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga, o Núcleo da Madeira da Acreditar – Associação de pais e amigos de crianças com cancro e a Associação - Movimento Oncológico Ginecológico.

Novamente, a DRS apela a todas as pessoas elegíveis para os rastreios oncológicos, que adiram à convocatória, que lhes chegará por SMS. Sugere ainda que, em caso de dúvida, as pessoas se informem no seu Centro de Saúde ou no Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira (Centro Dr. Agostinho Cardoso), através do e-mail: [email protected] ou pelo telef.: 291 149 020.