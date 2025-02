Capela do Hospital acolhe missa para assinalar Dia Mundial do Doente

No próximo dia 11 de Fevereiro, terça-feira, será celebrada uma missa especial na Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, às 17 horas, em homenagem ao Dia Mundial do Doente.

Organizada em parceria com o Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga, a cerimônia contará com a presença dos utentes e seus familiares, dos profissionais e dirigentes da área da Saúde.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira reconhece e valoriza o trabalho incansável dos profissionais de saúde, cuja dedicação diária é essencial para garantir o bem-estar da população. É também um momento para expressar gratidão a todos os profissionais de saúde, voluntários e famílias que, com dedicação e altruísmo, prestam apoio essencial e conforto aos doentes ao longo de todo o ciclo de vida, principalmente nos momentos mais difíceis. SESARAM

O Dia Mundial do Doente, assinalado a 11 de Fevereiro, serve para reflectir sobre a importância do cuidado, da empatia e do apoio a todas as pessoas que enfrentam desafios de saúde.