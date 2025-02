PS-Madeira propõe criação de reserva agrícola para combater especulação imobiliária

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, propôs este sábado a criação de uma reserva agrícola regional caso o partido forme governo, uma medida que visa simultaneamente proteger os terrenos férteis e combater a especulação imobiliária na Região.

Durante uma visita ao mercado da Penteada, no Funchal, o líder socialista destacou que a Madeira é a única região do país sem uma reserva agrícola, defendendo a necessidade de valorizar o sector e os seus profissionais, que descreveu como "gente que faz tanto pela Madeira a trabalhar a terra".

A proposta prevê que os proprietários dos terrenos incluídos na reserva possam construir as suas habitações, desde que mantenham a actividade agrícola. Segundo Paulo Cafôfo, esta condição visa "não favorecer, nem promover a especulação imobiliária", que tem contribuído para a actual crise habitacional na Região.

O líder socialista alertou ainda para os riscos de segurança associados ao abandono dos terrenos agrícolas, afirmando que "terrenos abandonados são terrenos férteis para que o fogo possa alastrar e perigar pessoas e bens".

"Com a reserva agrícola iríamos dar um passo em frente no sentido de continuar a nossa agricultura, com outra valorização e com maior produtividade", defendeu Cafôfo, acrescentando que a medida impedirá que os terrenos férteis sejam transformados em projectos imobiliários pelos "patos bravos", numa altura em que a maioria dos madeirenses enfrenta dificuldades para adquirir casa.