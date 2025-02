África do Sul denuncia sanções de Trump como desinformação e propaganda

A África do Sul repudiou hoje o fim da ajuda norte-americana devido a uma lei que Washington considera discriminatória contra a minoria branca e atribuiu a decisão a uma "campanha de desinformação e propaganda".

"A premissa básica deste decreto carece de exatidão factual e não reconhece a história profunda e dolorosa do colonialismo e do apartheid na África do Sul", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africano num comunicado.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou na sexta-feira a decisão de congelar a ajuda à África do Sul devido a uma lei de expropriações que disse que discrimina os brancos.

"Enquanto a África do Sul continuar a apoiar os maus atores no palco mundial e a permitir ataques violentos a agricultores inocentes de minorias desfavorecidas, os Estados Unidos suspenderão a ajuda e a assistência ao país", declarou a presidência norte-americana.

A lei foi adotada para resolver uma anterior distribuição sistemática e baseada na etnia, principalmente entre os sul-africanos brancos, segundo a agência espanhola Europa Press.

A legislação prevê o pagamento de indemnizações aos proprietários de terras e as expropriações só podem ter lugar se as negociações de compra anteriores não tiverem sido bem sucedidas.

"Estamos preocupados com o que parece ser uma campanha de desinformação e propaganda destinada a distorcer a imagem da nossa grande nação", disse o Governo sul-africano.

"É dececionante constatar que tais narrativas parecem ter encontrado aceitação entre os decisores nos Estados Unidos da América", acrescentou.

A África do Sul considerou irónico que a ordem de Trump conceda aos africânderes o estatuto de proteção de refugiados quando, na realidade, "continuam a ser um dos grupos economicamente mais privilegiados" do país.

Enquanto isso, segundo o Governo sul-africano, "pessoas vulneráveis de outras partes do mundo nos Estados Unidos estão a ser deportadas ou veem os seus pedidos de asilo negados, apesar das dificuldades genuínas".

"Reiteramos que a África do Sul continua empenhada em encontrar soluções diplomáticas para quaisquer mal-entendidos ou disputas", acrescentou.

Elon Musk, que nasceu na África do Sul e é um aliado próximo de Trump, fez referência à nova lei nas redes sociais, apresentando-a como uma ameaça para a minoria branca sul-africana.

A ordem executiva faz também referência ao papel da África do Sul na apresentação de acusações de genocídio contra Israel perante o Tribunal Internacional de Justiça.