ADN acusa Governo Regional de usar 'Renda Reduzida' para "propaganda política"

O ADN acusa o Governo Regional, através da IHM, de usar o programa 'Renda Reduzida' para "pura propaganda política de pré-campanha eleitoral". De acordo com o partido, em causa está a abertura de inscrições para esse programa em nove dos onze concelhos da Região, com data limite até 12 de Fevereiro.

Para Miguel Pita, fica claro que o objectivo é que a avaliação seja rápida e a tempo de informar da decisão ainda antes da data de 23 Março, dia das eleições Legislativas Regionais.

O ADN alerta que "este tipo de manobras políticas de quem está no poder em funções governativas, condiciona a opção voto de todos os concorrentes a este 'programa', assim como todos os seus agregados familiares, pois mesmo que os resultados não sejam publicados antes da data das eleições, só a expectativa e as diferentes formas de coação que todos nós sabemos existir nesta nossa ilhas da Madeira, tais como o envio da foto do boletim de voto via mensagem móvel para determinadas pessoas ou entidades, com a respectiva cruzinha no quadrado "exigido", gerará uma tendência manipulativa com resultados que poderão ser evidentes a 23 de Março de 2025".

O partido considera que este é um programa importante para mitigar o problema de habitação na Madeira, mas denuncia o 'timing' da abertura de inscrições, que considera ser "nitidamente eleitoralista".