Israel saúda Trump pelas sanções contra o Tribunal Penal Internacional

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel felicitou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas sanções anunciadas contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), cujas ações considerou imorais e ilegítimas.

"Felicito calorosamente o presidente Trump", disse Gideon Saar nas redes sociais.

"O Tribunal Penal Internacional (TPI) está a perseguir agressivamente os líderes eleitos de Israel, a única democracia no Médio Oriente", acrescentou.

O ministro israelita recordou que Israel e os Estados Unidos não ratificaram o Estatuto de Roma e não são membros do TPI.

O Presidente dos Estados Unidos assinou na quinta-feira uma ordem executiva que impõe sanções ao TPI.

Trump acusou este tribunal de tomar medidas ilegais e sem fundamento contra os Estados Unidos e Israel, aliado de Washington.

O texto, divulgado pela Presidência norte-americana, proíbe a entrada no território dos Estados Unidos de dirigentes, funcionários e agentes do TPI e familiares mais próximos e de qualquer pessoa que se considere ter ajudado o trabalho de investigação do organismo.

O decreto prevê igualmente o congelamento de todos os bens detidos nos Estados Unidos por essas mesmas pessoas.

Os nomes dos visados não foram divulgados de imediato.

As sanções anteriores impostas pela anterior administração Trump (2020) tiveram como alvo Fatou Bensouda, então Procuradora do Tribunal Penal Internacional.

De acordo com o texto divulgado pela Casa Branca, o TPI "envolveu-se em ações ilegais referindo-se às investigações do tribunal sobre alegados crimes de guerra cometidos por soldados norte-americanos no Afeganistão e soldados israelitas na Faixa de Gaza.