PAN alerta para responsabilidade ambiental na retirada de decorações de Natal

Na sequência de várias denúncias de cidadãos, o PAN Madeira vem alertar para a "responsabilidade ambiental" das empresas na retirada das decorações de Natal.

O partido refere que chegaram imagens de abraçadeiras deixadas no chão após a retirada das decorações, ficando dispersas pelos espaços públicos, com risco de irem pelas ribeiras e chegarem ao mar.

É importante que a comunidade esteja alerta e denuncie este tipo de situações, fruto também do trabalho que o PAN tem desenvolvido no sentido de promover uma maior responsabilização ambiental nos vários setores. É de lamentar que ainda assim, não tenha por parte das empresas havido um maior sentido de responsabilidade em garantir total remoção e limpeza dos espaços públicos. O mesmo aconteceu com o fogo de artificio no Porto-Santo que ficaram restos de pólvora durante dois dias no cais Válter Ramos, porta-voz do PAN Madeira

O PAN Madeira destaca que no âmbito dos contratos públicos, há um caderno de encargos que prevê a limpeza dos serviços prestados pelas empresas e que o não cumprimento poderá levar a penalizações percentuais face ao valor total adjudicado.

Face ao exposto, a estrutura regional considera que é "fundamental" que haja sempre uma fiscalização por parte do Governo Regional, "no sentido de garantir que é cumprido na integra os contratos e de promover esta responsabilização ambiental e social, sobretudo em eventos, ou em serviços com a dimensão como são o Natal e a passagem de ano".