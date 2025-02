Governo Regional considera Victor Prior "um exemplo notável de responsabilidade social"

Nas conclusões do Conselho de Governo realizado, esta quinta-feira, o executivo madeirense manifesta um louvor a Victor Prior, delegado da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e director do Observatório Meteorológico da Madeira, que recentemente anunciou que vai deixar a Região para abraçar um novo projecto em Lisboa.

O Governo Regional enaltece que os 17 anos de actividade profissional do Professor na Região Autónoma da Madeira ficam marcados "pelas suas elevadas competências técnicas e científicas, com base nas quais foram prestados relevantes serviços às populações".

A sua disponibilidade para, nas mais diversas circunstâncias, prestar informações e esclarecimentos úteis à vida dos cidadãos em geral e igualmente ao normal funcionamento das mais diversas instituições, constitui um exemplo notável de responsabilidade social, merecedor de todos os elogios Governo Regional

O executivo destaca igualmente que, num período em que as percepções sobre as alterações climáticas e as respectivas consequências ganharam grande dimensão pública, Victor Prior "soube ser uma voz avisada e serena sobre tais problemáticas, constituindo um referencial seguro para os cidadãos em geral".

"Do seu profissionalismo, da sua competência e da sua disponibilidade resultaram melhorias substanciais nos serviços do IPMA na Região, as quais certamente perdurarão como exemplo de dedicação à causa pública que se impõe ter, no futuro, por referência", sublinha o Governo Regional.