JPP atento à oferta do Ensino Superior e aponta áreas que devem ser aposta

O JPP diz-se atento à oferta de Ensino Superior disponível na Região e aponta que há áreas que devem merecer especial atenção, reforçando os cursos. Os candidatos Jéssica Teles, Paulo Alves e Patrícia Spínola estiveram esta semana na Universidade da Madeira, reunidos com o reitor Sílvio Fernandes e com a vice-reitora Custódia Drumond.

Para o partido, ficou evidente que existe necessidade de apostar na formação "na área do Mar, pelo potencial da nossa condição de ilhéus e anfitriões; na área da Saúde estando nós, em breve, perante um novo hospital universitário onde se deseja que o curso de Medicina seja integralmente lecionado na região; na área do Turismo, desde a formação à prestação de serviços, num processo complexo onde se aguarda a construção de um edifício politécnico para aumentar a oferta formativa; na área da Informática que exige, cada vez mais, profissionais habilitados para o trabalho com a Inteligência Artificial ou a gestão de dados".

Nesta reunião foram discutidos ainda temas como o financiamento da Universidade, os custos da ultraperiferia, a necessidade rever contratos programa e preparar novos no sentido de acompanhar as reivindicações que a sociedade demanda.

No fundo, o que se pretende é que, no futuro, tenhamos uma das maiores universidades do país, amplamente reconhecida pela oferta formativa e pela qualidade do seu corpo docente.