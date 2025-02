Presidente da República deve ser “alguém com experiência política”

O Almirante Henrique Gouveia e Melo, ex-chefe do Estado-Maior da Armada e potencial candidato às eleições Presidenciais de 2026, está no Funchal para participar, esta noite, num jantar promovido por jornalistas e assessores da comunicação social.

Por ser privada, Miguel Albuquerque alegou desconhecer a visita do almirante, mas também não vê que a mesma tenha relevância uma vez que ainda não há anúncio oficial de candidatura, embora recentes estudos de opinião revelem que Gouveia e Melo continua a ser o preferido dos portugueses na corrida a Belém.

Oportunidade para Albuquerque reafirmar o apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes.

Sobre o almirante que ganhou notoriedade durante a Covid, “não tenho nada contra o senhor mas é preciso alguém com experiência política para ser o Chefe de Estado”, defende.

“Com a fragmentação política que temos na República e a actual situação, o estado português precisa de uma pessoa com experiência, com capacidade e com provas dadas no quadro político”, reforça.

“Não conheço o pensamento do almirante Gouveia e Melo. Não sei se ele é de esquerda, se é de direita, o que é que pensa sobre as questões fundamentais para nós da autonomia política, se é a favor da descentralização, se é a favor do reforço dos poderes da Madeira no quadro legislativo, se é a favor de um reforço dos apoios à nossa RAM, se é a favor de um conjunto de variáveis que são essenciais para avaliarmos”, explica.

“Agora do doutor Marques Mendes sei exactamente o que pensa sobre a Madeira, sobre o Estado, sobre aquilo que é o destino de Portugal e sobre aquilo que é o papel das autonomias e das regiões autónomas no quadro do estado”, complementou.