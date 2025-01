Jantar de São Valentim no Restaurante Atlantis

O menu especial de quatro pratos inclui uma entrada de vieiras braseadas com um delicioso puré de aipo, pera, avelãs e crocante de presunto, um prato de peixe charuteiro, com massinha de couscous de mariscos e uma gulosa redução de beurre blanc de yuzu, seguido de um prato de medalhões de Vitela, foie gras, cogumelo eryngii com cremoso de batata trufada em molho Madeira, e para terminar um arrebatador Coração de líchia e framboesa para sobremesa.

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Reservas e Informações:

(+351) 291 930 930 | [email protected]