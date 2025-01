O CDS-PP Madeira vai promover, amanhã, 31 de Janeiro, um jantar de pré-campanha no restaurante 'Moinho Velho', localizado na Estrada dos Maroços, na Ribeira Grande, em Machico.

Neste evento de convívio, que já conta com lotação esgotada, irão marcar presença vários membros e dirigentes do partido, com destaque para o líder regional, José Manuel Rodrigues.