Tudo sobre Autorização Electrónica de Viagem (ETA) para entrada no Reino Unido

A partir de Abril o Reino Unido implementará a Autorização Electrónica de Viagem (ETA), uma medida que afectará viajantes. Para os cidadãos da União Europeia, esta exigência entrará em vigor dentro de dois meses.

O que é o ETA?

O ETA é uma autorização electrónica que permite ao Reino Unido controlar e monitorizar as entradas de visitantes que não precisam de visto para estadias de até 6 meses. O objectivo é reforçar a segurança fronteiriça e facilitar o processo de entrada no país.

Quem precisa de obter o ETA?

Cidadãos da UE: Portugueses e outros cidadãos da UE que viajem para o Reino Unido como turistas, para negócios ou para visitas de curta duração

Outros países isentos de visto: Cidadãos de países como os EUA, Canadá, Austrália, Japão e outros que também não precisam de visto para visitas de curta duração.

No entanto, há excepções. Não será necessário obter o ETA se o passageiro:

Possuir um visto britânico válido.

Tiver autorização de residência ou trabalho no Reino Unido.

For cidadão britânico ou irlandês.

Como funciona o processo?

1. Pedido online: O ETA deve ser solicitado através de uma aplicação online, disponível no site oficial do governo do Reino Unido.

2. Dados necessários: Será preciso fornecer informações pessoais (como nome, data de nascimento, passaporte) e detalhes sobre a viagem.

3. Taxa: O pedido tem um custo, que é pago online no momento da submissão.

4. Validação: A maioria dos pedidos é aprovada em poucos minutos, mas em alguns casos pode demorar até 72 horas.

5. Validade: O ETA é válido por 2 anos ou até a expiração do passaporte, permitindo múltiplas entradas no Reino Unido durante esse período.

As aplicações - para iPhone e Android - são mais rápidas, com tempos de processamento de 10 minutos. Certifique-se de que efectua o pedido através dos canais oficiais, em vez de o fazer através de sites de terceiros, que podem cobrar taxas adicionais e têm menos probabilidades de tratar os seus dados de forma segura.

Terá de carregar uma fotografia do seu passaporte, digitalizar e fotografar-se a si próprio enquanto se candidata, carregar a fotografia e responder a várias perguntas sobre os seus planos. O processo de candidatura em linha demora cerca de 20 minutos e tem de ser feito de uma só vez, não havendo a possibilidade de ir guardando.

Quando é necessário solicitar o ETA?

- Viagens aéreas: A partir de 8 de Abril, todos os viajantes que não precisam de visto para o Reino Unido (incluindo cidadãos da UE, como os portugueses) devem obter o ETA antes de embarcar num voo para o país.

- Viagens terrestres ou marítimas: O ETA também será obrigatório para quem entra no Reino Unido por outros meios, mas o governo britânico pode implementar fases graduais para esses casos.

O que acontece se não tiver o ETA?

Sem o ETA, os viajantes não poderão embarcar no voo ou serem autorizados a entrar no Reino Unido. Por isso, é essencial solicitar a autorização com antecedência.

Quanto custa o ETA?

O custo do ETA é de 10 libras esterlinas por pessoa. Este valor é pago online no momento do pedido.

Quais são as vantagens do ETA?

- Agilidade: O processo é rápido e totalmente online.

- Segurança: Permite ao Reino Unido controlar melhor quem entra no país.

- Facilidade: Uma vez aprovado, o ETA é válido por 2 anos, permitindo múltiplas entradas sem necessidade de repetir o processo.

Passos para solicitar o ETA:

1. Aceda ao site oficial do governo do Reino Unido.

2. Preencha o formulário com os seus dados pessoais e informações do passaporte.

3. Pague a taxa de 10 libras

4. Aguarde a aprovação, que geralmente é instantânea ou pode levar até 72 horas.

5. Guarde o número do ETA, pois pode ser solicitado no embarque ou na fronteira.

Dicas importantes:

- Antecedência: Solicite o ETA com alguns dias de antecedência para evitar problemas de última hora.

- Passaporte válido: Certifique-se de que o seu passaporte está válido, pois o ETA está vinculado ao número do documento.