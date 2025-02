Marco Caldeira destaca que "grande parte das produções têm o seu escoamento assegurado"

O director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, acompanhado por técnicos da Direcção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, visitou, recentemente, uma exploração agrícola localizada na freguesia do Caniço, pertencente a Sandra Ornelas e Paulo Nóbrega.

O responsável aproveitou a ocasião para destacar que, " actualmente, grande parte das produções têm o seu escoamento assegurado", um sinal, considerou, "da competitividade das nossas produções".

A exploração visitada, com uma área total de 13 500 m2, beneficiou de apoios à instalação de jovens agricultores e ao investimento, através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020. O terreno seve para a produção de hortícolas, sobretudo couve de repolho, couve coração de boi e abóbora, mas também salsa, "de acordo com um plano de rotação de culturas ao longo do ano, com toda a produção a ser escoada para o mercado e para a restauração regionais".

Trata-se, segundo o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de "um bom exemplo da boa aplicação de fundos comunitários".

“Através dos fundos do Governo Regional e do PRODERAM foi possível investir criando agora mais valor e contribuindo para aumento área agrícola”, salientou o responsável, adiantando que os jovens empresários agrícolas "têm mais benefícios ao nível das candidaturas".

A visita à exploração agrícola resulta da estratégia de uma maior proximidade com os agricultores regionais, "sendo este um projecto que reflecte a importância da aplicação criteriosa dos fundos europeus e o seu contributo não só para a consolidação da competitividade da agricultura da Madeira e do Porto Santo, que se pretende sustentável, inovadora e qualificada, mas também mais atrativa para os jovens", aponta a Direcção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.