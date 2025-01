Marco Caldeira visita exploração agrícola de produção biológica

O director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, acompanhado por técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, visitou a exploração agrícola em modo de produção biológico de Tiago Dias, localizada na freguesia de Gaula, no sítio da Lombadinha.

Com uma área total de 6.250 m2, que resulta da recuperação de terrenos baldios, o jovem agricultor beneficiou de apoios a investimentos de grande dimensão, através da submedida 4.1.2 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020, sendo de relevar a aposta nas energias renováveis, mediante a instalação no local de painéis fotovoltaicos contribuindo assim para o meio ambiente, ao meso tempo que reduz a fatura energética.

A exploração, recentemente instalada, está actualmente direcionada para a produção de frutícolas, sobretudo abacate, figo, mango, pitaia, pitanga, romã e tangerina em modo de produção biológico, a serem escoados na sua totalidade para o mercado regional, mas é intenção do proprietário implementar um projeto de agroturismo, bem como apostar na produção de óleo essencial de abacate.

Na ocasião, Marco Caldeira salientou que as orientações estratégicas para o desenvolvimento da agricultura regional “visam também a introdução e expansão de modos de produção mais sustentáveis, a exemplo do modo de produção biológico, contribuindo, assim, para a preservação e proteção ambiental”. Referiu ainda que estes contactos de proximidade são uma oportunidade para se inteirar dos desafios e necessidades actuais dos agricultores da Madeira e do Porto Santo, mas são também o reconhecimento do contributo fundamental da atividade para o reforço da capacidade competitiva da economia regional.