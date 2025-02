“Os políticos da República não esquecem a Madeira, e a prova disso é a vinda da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República à Madeira” até quarta-feira numa missão estratégica para conhecer de perto a realidade agrícola e piscatória da Região.

Foi desta forma que a deputada Emília Cerqueira (PSD) e presidente deste órgão quis deixar vincado logo no início do programa intenso, uma visita que inclui encontros institucionais com o presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e com a Comissão Permanente, além de reuniões com entidades do sector.

Com um frio de rachar na Encumeada, os deputados fizeram questão de fazer um percurso recomendado até ao Chão dos Louros para poder explorar a emblemática floresta Laurissilva e observar de perto o trabalho desenvolvido na conservação da natureza.

A delegação é composta por: Emília Cerqueira (PSD), João Paulo Graça (CH), Clarisse Campos (PS), Amílcar Almeida (PSD), Nélson Brito (PS), Pedro dos Santos Frazão (CH), João Pinho de Almeida (CDS-PP), Dinis Faísca (PSD), Gonçalo Valente (PSD), Sónia dos Reis (PSD), António Alberto Machado (PSD), Ricardo Oliveira (PSD), Carlos Silva(PS), Raquel Ferreira (PS), Palmira Maciel (PS), Ricardo Pinheiro (PS), Walter Chicharro (PS), Luísa Areosa (CH) e Eliseu Neves (CH) compõem a comitiva de 19 deputados da Comissão de Agricultura e Pescas.

Os parlamentares da Comissão estão acompanhados por representantes eleitos pelo círculo da Madeira, nomeadamente por Pedro Coelho e Francisco Gomes, num esforço para alinhar estratégias que garantam o crescimento sustentável e a valorização dos sectores agrícola e das pescas no arquipélago.

De resto, Emilia Gaspar foi parca em palavras preferindo aguardar pelo desenrolar da visita para logo efectuar declarações mais precisas sobre necessidades ou desafios dos sectores.