Município do Funchal reforça cooperação intermunicipal com visita ao Cadaval no âmbito da Rota do Gelo

O município do Funchal realizou uma visita oficial ao município do Cadaval, a convite desta autarquia, no âmbito do processo de integração na Rota do Gelo, uma iniciativa intermunicipal que visa preservar, valorizar e promover o património histórico ligado à produção e armazenamento de gelo em Portugal e na Europa.

"Esta visita representa um passo estratégico na cooperação entre os dois municípios, na partilha de conhecimento e na gestão do património cultural e natural", revela a autarquia funchalense.

Explica que "a inclusão do município do Funchal nesta rede foi motivada pela presença do histórico Poço da Neve, localizado na área do Parque Ecológico do Funchal nas proximidades do Pico do Areeiro".

"Construído em 1813, esta estrutura desempenhou um papel fundamental na conservação e distribuição de gelo antes da invenção dos sistemas de refrigeração, servindo hospitais, hotéis e o fabrico de sorvetes na cidade do Funchal. A adesão à Rota do Gelo permitirá reforçar a visibilidade e a valorização deste património, inserindo-o num circuito cultural de relevância nacional", acrescenta.

Revela ainda que, "durante a visita, a comitiva do município do Funchal teve a oportunidade de conhecer 'in loco' algumas das principais infraestruturas históricas da Rota do Gelo, incluindo a Real Fábrica do Gelo, situada na Serra de Montejunto e classificada como Monumento Nacional, bem como um neveiro em Castanheira de Pera".

Realça que "estas visitas permitiram um melhor entendimento do funcionamento da rota e dos modelos de gestão e promoção utilizados, elementos fundamentais para a integração do Funchal nesta iniciativa".

Diz também que "outro ponto essencial da visita foi a discussão sobre estratégias de financiamento para a preservação e promoção do património histórico ligado ao gelo". Prossegue referindo que "o município do Cadaval já está a trabalhar na identificação de programas de apoio europeus e nacionais, e a colaboração entre os municípios permitirá reforçar a capacidade de captação de fundos para projetos de conservação e dinamização destas infraestruturas históricas".

"Para além da integração na Rota do Gelo, a visita ao Cadaval serviu também para explorar oportunidades de cooperação no âmbito da gestão ambiental, prevenção de incêndios e conservação da biodiversidade. A troca de experiências entre o Parque Ecológico do Funchal e a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto contribuirá para o desenvolvimento de melhores práticas na gestão de áreas protegidas e florestais, reforçando a resiliência ambiental de ambos os territórios", acrescenta a autarquia funchalense.

A visita do município do Funchal ao Cadaval sublinhou a importância da cooperação intermunicipal na valorização do património histórico e ambiental, para a promoção do turismo cultural sustentável e fortaleceu sinergias que beneficiarão as populações locais e o património natural e histórico envolvido.

E conclui: "Esta iniciativa reflete um compromisso conjunto na preservação da história, garantindo a transmissão deste legado às futuras gerações2.