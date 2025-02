Paulo Ferreira irá liderar a Associação de Voleibol da Madeira

Deu entrada, ontem, nos serviços da Associação de Voleibol da Madeira uma candidatura aos órgãos sociais daquela instituição para o mandato 2025/2028, encabeçada por Paulo Ferreira.

"A candidatura tem como lema ‘Voleibol, o que nos une!’ e foi subscrita por cinco Clubes Filiados na Associação de Voleibol da Madeira: CE Levada, CS Madeira, GD Estreito, CD Carvalheiro e ARCA d’ Ajuda", revela à imprensa.

A futura direcção terá a seguinte composição:

- Presidente: Paulo Miguel de Andrade Ferreira

- Vice-Presidente - Eduardo Pereira Marques Luís

- Vice-Presidente - lvo Duarte Vieira Andrade

- Vice-Presidente - Ricardo Luís Talhinhas Teixeira

- Vogal - Rita Maria Andrade Costa

- Vogal - Rodrigo Miguel Vieira Silva

- Vogal - Verónica Alexandra dos Reis Lopes

"A Mesa da Assembleia Geral continuará a ser presidida por Ricardo Pinto Pereira, o Conselho Disciplinar por João Dinis Ramos, o Conselho Regional de Arbitragem por Paulo Branco e o Conselho Regional de Voleibol de Praia por Nuno Quintal. O Conselho Fiscal passará a ser presidido por Gustavo Caires e o Conselho Jurisdicional por Joaquim Marujo", acrescenta.

A eleição dos novos órgãos sociais ocorrerá na Assembleia Geral do próximo dia 13 de Fevereiro, quinta-feira, às 18 horas, na sede da Associação de Voleibol da Madeira, sita à Rua Velha da Ajuda, 87 C.

Paulo Ferreira é licenciado em Educação Física, docente do ensino secundário numa instituição de ensino público. Fez parte do Departamento Técnico da Associação de Voleibol da Madeira durante quase uma década, tendo saído em 2006. Foi dirigente da Associação de Voleibol da Madeira onde integrou a primeira Direção no primeiro mandato de Gastão Jardim e agora, mais recentemente, pertence igualmente à Direção, desde 2016, nas equipas lideradas por Edgar Garrido. Como treinador orientou na sua carreira o CS Madeira e o CS Marítimo.