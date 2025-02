Toalha de Bordado Madeira foi a prenda dada por Jardim ao Papa João Paulo II em 1989

Em Fevereiro de 1989 preparava-se a visita de Alberto João Jardim ao Vaticano, onde iria ter uma audiência com o Papa João Paulo II. Na bagagem, o presidente do Governo Regional iria levar uma prenda: uma tolha em Bordado Madeira.

Segundo apurou o DIÁRIO, há 36 anos, a toalha que seria oferecida ao Sumo Pontífice tinha sido executada por bordadeiras madeirenses, há 30anos, com linha de algodão azulada sore linho branco. Os motivos florais demonstravam a tradicionalidade da peça.

A tolha tinha 2,65 metros de comprimento e 1,65 de largura e foi cuidadosamente colocada numa caixa de embutido com tipos de madeira tradicionais da Região, feita pelo Instituto do Bordado, Tapeçarias e Artesanato da Madeira. À toalha juntava-se uma dúzia de guardanapos de 45 centímetros com os mesmos motivos.