Direcção Regional de Desporto promoveu formação de certificação de operadores de aparelhos DAE

Tendo por base que a segurança na prática física e desportiva é um factor de extrema relevância para Direcção Regional de Desporto (DRD), promoveu, nos dias 5, 6 e 7 de Fevereiro, uma formação de Certificação de Operadores de aparelhos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE), nos dias 5, 6 e 7 de Fevereiro. A iniciativa realiza-se em parceria com a Madeira Emergência.

"Esta formação visa certificar quarenta e dois operadores, que tenham intervenção directa ou indirecta nas infraestruturas desportivas (ID), já dotadas com estes equipamentos, capacitando e alargando o número de elementos com conhecimentos práticos nesta importante área", explica nota à imprensa.

Nesta formação, que decorreu na Sala de Formação do Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, participaram colaboradores da DRD, agentes desportivos e docentes com responsabilidade nas ID’s, subdivididos em três grupos.