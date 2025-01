Desporto e Política dominam a agenda regional de hoje

A agenda regional da Madeira para este domingo, 26 de Janeiro, fica marcada por dois jogos de futebol e diversas iniciativas políticas.

Confira os acontecimentos que marcam este que é o vigésimo sexto dia do ano, em que faltam 340 dias para o fim de 2025:

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal AD Camacha - Beira Mar do Campeonato de Portugal no Complexo Desportivo da Camacha;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal Marítimo B - União de Lamas no Campo da Imaculada Conceição;

- 10h15 - VI Congresso Nacional Ordinário do JPP na Casa das Mudas, no concelho da Calheta;

- 12h30 - O Chega promove uma conferência de imprensa junto ao parque de estacionamento acima da Igreja do Curral das Freiras;

- 17 horas - Sessão de encerramento do Acantonamento PAN Madeira na Pousada da Juventude da Calheta.

Principais acontecimentos registados a 26 de Janeiro, Dia Internacional das Alfândegas e Dia Mundial dos Leprosos:

1531 - Um sismo destrói parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina.

1609 - Áustria, Prússia, Polónia e Veneza assinam a Paz de Karlowitz com a Turquia.

1654 - Os holandeses retiram-se de Pernambuco, Brasil.

1802 - É aprovada a criação da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.

1821 - Começa a redação da Constituição de 1822, com a primeira reunião efetiva das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes.

1841 -- O Reino Unido proclama a soberania sobre Hong-Kong.

1897 - É celebrado o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e o Japão.

1931 - Libertação de Mahatma Gandhi, na Índia.

1942 - II Guerra Mundial. Chega à Europa a primeira força expedicionária norte-americana. As tropas são colocadas na Irlanda do Norte.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho chega a Auschwitz, na Polónia, o campo nazi de extermínio.

1948 - É lavrada a escritura de constituição da nova sociedade "Metropolitano de Lisboa, S.A.R.L" bem como a escritura de concessão à Sociedade do exclusivo do estudo técnico e económico do metropolitano (Dec. Lei nº. 36:620 de 24 de novembro de 1947).

1950 - É proclamada a independência da Índia.

1952 - Manifestações, no Cairo, contra a presença britânica no canal do Suez.

1967 - Estreia-se, em Estocolmo, a peça "Canção da Máscara Simbólica", de Peter Weiss, denúncia da política colonial do ditador português Oliveira Salazar.

1973 - Francisco de Sá Carneiro, deputado da Ala Liberal na Assembleia Nacional, renuncia ao cargo.

1974 - Reunião do Movimento dos Capitães, no Estoril. São definidos os objetivos políticos do futuro Programa do MFA.

1976 - A revisão do Pacto MFA-Partidos é assinada pelo CDS, MDP/CDE, PPD e PS.

1980 - O Egito abre as fronteiras com Israel na primeira de uma série de medidas de pacificação entre os dois países.

1986 - Eleições presidenciais. Freitas do Amaral (46,31 por cento) e Mário Soares (25,43) passam à segunda volta.

1988 - Estreia-se o musical "O Fantasma da Ópera", de Andrew Lloyd Webber.

1991 - O principal dirigente estudantil da Primavera de Pequim, Wang Dan, é condenado a quatro anos de prisão, por "propaganda e incitação contrarrevolucionária".

1993 - Vaclav Havel, 56 anos, escritor, é eleito primeiro Presidente da nova República Checa, após votação secreta do parlamento de Praga.

1994 - Silvio Berlusconi, empresário e magnata da televisão privada italiana e presidente do AC Milão, anuncia oficialmente a sua entrada na política.

1995 - O Conselho de Ministros decide limitar o horário de funcionamento das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados a um máximo de seis horas diárias.

2003 - O primeiro voo comercial entre Taiwan e a China, desde que em 1949 os dois países se separaram, é feito entre Taipé e Xangai,

2004 - O produtor de cinema Vasco Lucas Nunes recebe o Grande Prémio do Júri de Documentário do Festival de Sundance, em Park City, no estado norte-americano do Utah, pelo filme "Dig!".

2005 - Eduardo Souto Moura recebe o Prémio Secil de Arquitectura, pelo projeto do Estádio de Braga.

2006 - O Governo aprova o regime de acessibilidade aos edifícios e via pública, que torna obrigatória a adopção de um conjunto de normas técnicas básicas de eliminação de barreiras arquitectónicas.

2007 - A Austrália, Timor-Leste e as Nações Unidas (ONU) assinam em Díli, Timor, um acordo para "gerir e estabilizar o ambiente de segurança" no país e enquadrar a assistência militar australiana. O acordo cria um Fórum Trilateral de Coordenação entre o Governo timorense, a missão da ONU (UNMIT) e as Forças de Segurança Internacionais (ISF).

2011 - A Portugal Telecom formaliza a compra de 25,6% da operadora brasileira Oi, por 3,7 mil milhões de euros, naquela que é a maior aquisição alguma vez realizada por uma empresa nacional.

2011 - O primeiro "bebé medicamento" de França, que poderá salvar um dos seus irmãos que sofrem de uma doença grave, nasce num hospital da região de Paris. Os pais, de origem turca, decidem dar-lhe o nome de Umut Talha (que significa "Nossa Esperança").

2014 - A nova Constituição da Tunísia é aprovada pela Assembleia Constituinte do país magrebino, mais de três anos após a revolução que desencadeou a Primavera árabe. O executivo suprapartidário, dirigido pelo ex-ministro da Indústria, Mehdi Jomaa, é apresentado previamente ao Presidente Moncef Marzuki, após os islamitas no Ennahda, maioritários na Assembleia, terem optado por abandonar o poder.

2015 - Alexis Tsipras, 40 anos, líder do Syriza, toma posse como primeiro-ministro da Grécia e faz um acordo com o partido de direita nacionalista Gregos Independentes (ANEL).

2015 - O Conselho de Estado dá por unanimidade parecer favorável à dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira, o último passo necessário para a realização de eleições regionais antecipadas.

2016 - O Tribunal da Relação de Évora confirma o arquivamento o processo sobre a morte de seis jovens universitários na praia do Meco, Sesimbra.

2016 - O parlamento dinamarquês aprova por larga maioria uma reforma da lei do asilo que prevê entre outras medidas o confisco de valores a migrantes e que, segundo os detratores, viola várias convenções internacionais.

2021 - O mundo atinge os 100 milhões de casos de covid-19, de acordo com dados independentes da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, país que integra com Índia e Brasil o conjunto de nações mais afetadas pela pandemia.

2021 - Vestígios de um grande navio do final do século XVII, muito bem preservados, são descobertos na zona ribeirinha de Lisboa, por uma equipa de arqueólogos, durante obras no local.

2021 - O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, apresenta a demissão ao Presidente da República, Sérgio Mattarella.

2021- A Organização Mundial da Saúde aprova uso da vacina da empresa farmacêutica norte-americana Moderna contra a covid-19, recomendando que as duas doses sejam tomadas com um intervalo de 28 dias.

2021 - O selecionador português Jorge Braz e a guarda-redes Ana Catarina Pereira, do Benfica, são eleitos os melhores do mundo de futsal em 2020 nas respetivas funções.

2022 - O Tribunal da Relação de Lisboa mantém a pena de dois anos de prisão efetiva aplicada a Armando Vara, condenado em 2021 por branqueamento de capitais, ao rejeitar o recurso da defesa do ex-ministro num processo separado da Operação Marquês.

2024 - O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), anuncia a sua demissão, dois dias depois de ter sido constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região autónoma.

