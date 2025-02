120 alunos da escola Gonçalves Zarco quiseram conhecer programas para a Juventude

Foram 120 estudantes que quiseram conhecer os programas para a Juventude, promovidos numa sessão informativa na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direção Regional de Juventude.

Ana Sousa, citada em nota à imprensa, considerou que a forte adesão a esta iniciativa revela a vontade dos jovens estudantes conhecerem as medidas implementadas na Região e o seu compromisso na aquisição de competências que possam impactar no seu futuro profissional.

“Tenho a certeza de que sairão daqui mais elucidados sobre as medidas e os programas dinamizados pela Direção Regional de Juventude, pensados para a vossa capacitação e para que possam também adquirir as ferramentas necessárias para a concretização dos vossos planos futuros”, afirmou a secretária regional com a tutela da Juventude.

Ana Sousa fez-se acompanhar na sessão pelo director regional de Juventude, André Alves, w agradeceu ainda o acolhimento da direcção da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e o interesse em divulgar junto dos alunos os 18 programas destinados aos jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos.