Candidata à Ordem dos Engenheiros quer "encontrar soluções" para habitação na Madeira

A 'Lista RA', a única lista candidata à presidência do Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), nas eleições de 8 de Fevereiro, esteve hoje reunida com a Associação da Indústria - Associação da Construção - Região Autónoma da Madeira (ASSICOM), representada por João Carlos Gomes e Paulo Lourenço (respectivamente vice-presidente e vogal).

Na ocasião, a candidatura liderada por Beatriz Jardim apresentou as linhas gerais do programa da Lista RA, intitulado 'A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma da Madeira' e, entre outras questões de interesse para os profissionais engenheiros do sector da Construção Civil, destacou "a necessidade de reforçar a relação entre a RMOE e a ASSICOM, de forma a valorizar a profissão de engenheiro e promover condições mais atractivas para os profissionais do sector".

"Questões como a captação e retenção de talentos, a mobilidade no setor e os desafios enfrentados pelos engenheiros foram amplamente debatidas", destaca a lista em comunicado de imprensa.

Foi também salientada "a importância da engenharia, nas suas diversas especialidades, para o desenvolvimento económico sustentável da Região Autónoma da Madeira", tanto no sector público como privado, com especial ênfase no sector da construção civil.

Outro ponto-chave da reunião foi o debate sobre a habitação na RAM, onde se identificou "a necessidade urgente de soluções sustentáveis e acessíveis para a população residente".

O elevado custo da habitação, fruto do mercado imobiliário actual, representa um desafio crescente para muitas famílias. A RMOE, em colaboração com a ASSICOM, irá promover debates com as partes interessadas, com o objectivo de encontrar soluções que ajudem a minimizar as dificuldades do sector sem comprometer a qualidade e a sustentabilidade dos projectos Beatriz Jardim

Foi ainda destacada "a importância de aumentar a visibilidade dos engenheiros no sector da Construção Civil" e "a necessidade de atrair mais jovens para esta área, através de campanhas de sensibilização e motivação, debates públicos, feiras da construção e outras iniciativas que evidenciem o impacto positivo da engenharia na sociedade".

A candidata à Presidência do Conselho DireCtivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Beatriz Jardim, foi acompanhada pelos candidatos: Bernardo Araújo(vice-presidente), Gilberto Figueira (vogal), Sara de Jesus (suplente do Conselho Directivo), Patrícia Serrado (vogal regional do Colégio de Engenharia Civil) e Paulo Lobo (membro da Assembleia de Representantes).