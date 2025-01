PS/Açores diz que Governo Regional não dá resposta adequada a doentes oncológicos

O PS/Açores considerou hoje que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) "não está a dar resposta adequada" aos doentes oncológicos da Região, "comprometendo o diagnóstico precoce e o acesso a tratamentos essenciais".

"A degradação sentida um pouco por todas as áreas da saúde estende-se também ao acompanhamento dos doentes oncológicos, com atrasos nos diagnósticos, nos estudos de incidência e na implementação de rastreios", afirmou hoje a socialista Andreia Cardoso, citada numa nota de imprensa do partido.

A posição da líder do grupo parlamentar do PS/Açores surge após visitas ao Centro de Oncologia dos Açores e ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

"A deteção precoce do cancro é determinante para a redução da mortalidade, mas o Governo Regional tem falhado consecutivamente nesta matéria", denunciou Andreia Cardoso.

Segundo a socialista, o rastreio do cancro do pulmão, "prometido para o primeiro trimestre de 2024, continua por implementar", o estudo sobre os fatores de risco do cancro nos Açores, adjudicado em 2018, "continua sem conclusões" e o registo oncológico está desatualizado, "o que compromete o conhecimento do número real de novos casos na Região, estimados em cerca de mil por ano".

"O fator tempo é determinante para os pacientes oncológicos. Tempo é o que os pacientes não têm. Mas este Governo [Regional] está parado, sem soluções e a incapacidade de dar resposta atempada coloca vidas em risco", afirmou.

Andreia Cardoso adiantou ainda que a incapacidade do executivo de coligação para "organizar e alocar recursos de forma eficiente reflete-se também no encaminhamento de pacientes para tratamento".

A este propósito, lembrou declarações do ex-vogal do conselho de administração do Hospital de Ponta Delgada, na quarta-feira, na Comissão de Assuntos Sociais, "que afirmava que no período pós-incêndio se verificou uma redução significativa na atividade do Centro de Radioterapia".

"Esta redução é preocupante, pois significa que houve pacientes que não foram diagnosticados ou referenciados atempadamente para o tratamento adequado. Não estamos a falar de estatísticas, estamos a falar de pessoas cujas janelas de oportunidade para um tratamento eficaz estão a ser desperdiçadas. Se os pacientes não são sinalizados a tempo, se não são encaminhados para tratamento atempadamente, isso traduz-se num impacto brutal na vida dos açorianos", sublinhou.

O PS açoriano também lembra que a secretária regional da Saúde e Segurança Social anunciou recentemente que os dados do estudo sobre o cancro serão recolhidos até junho e que o rastreio do cancro do pulmão vai avançar ainda em 2025, mas Andreia Cardoso afirma que "é mais um sinal de falta de planeamento do Governo Regional, que há quatro anos não consegue dar respostas eficazes aos açorianos".

"A secretária [regional] promete, faz filmes, mas não cumpre. Não cumpre com os pagamentos aos doentes oncológicos, não cumpre com os rastreios prometidos, não cumpre com os diagnósticos e os tratamentos e promete coisas que sabe que não pode cumprir", criticou Andreia Cardoso.

O PS/Açores "defende a criação de uma Unidade de Hemodinâmica na ilha Terceira, como medida estruturante para garantir uma resposta mais equitativa e eficiente às necessidades da população e para reforçar a capacidade do Serviço Regional de Saúde".