Inês de Sousa Real reage a declarações do Chega sobre corrupção

A deputada do partido Pessoas Animais Natureza na Assembleia da República, Inês de Sousa Real, reagiu às declarações do também deputado no parlamento nacional Francisco Gomes (Chega), que, através de uma nota de imprensa enviada na passada terça-feira, acusou o PAN de ter uma postura de “calculismo e incoerência”, na sequência de uma proposta apresentada por este mesmo partido na Comissão da Agenda Anticorrupção.

Inês de Sousa Real, através de uma nota do Gabinete de Comunicação do Pessoas-Animais-Natureza, esclarece que, na referida Comissão, chamou a atenção “para a necessidade de se conhecer a implementação desta estratégia e de se proceder a uma monitorização adequada da mesma”, considerando importante que seja feita uma reflexão sobre o que já havia sido feito, “sob pena de não se conseguir vislumbrar qual o caminho que deve ser seguido”.

A deputada referiu ainda que tardava “a implementação das medidas da Agenda Anticorrupção” e lembrou “o caminho que vinha a ser feito na Assembleia da República, no sentido de adquirir mais meios e combater com maior eficácia o fenómeno da corrupção”.

Na sequência, Inês de Sousa Real reafirmou o compromisso assumido pelo PAN “no combate contra a corrupção” e afirmou que falava “a uma só voz neste domínio”.