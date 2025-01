Compromisso, conhecimento, coragem e integridade

José Matos já foi empossado como novo director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, em cerimónia a decorrer nas instalações da PJ do Funchal. A tomada de posse que conta com a presença do director Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, e entre as entidades convidadas marcam presença os presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional, José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque, respectivamente.