Ausência de informação sobre a investigação judicial "é bom sinal"

Para o director Nacional da Polícia Judiciária (PJ) “é bom sinal que não se saiba mais nada” sobre a mega-operação policial que abalou a Madeira há mais de um ano.

Confrontado com a ausência de informação sobre o caso que agitou e tem agitado a política madeirense, a denominada operação Ab Initio, levada a cabo pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) em Janeiro de 2024, Luís Neves, director Nacional da PJ garante que o mesmo continua a ser investigado e preservado ao abrigo do segredo de justiça.

“Ainda bem que não se sabe. Quem tem de saber é quem é responsável pela investigação”, respondeu aos jornalistas à margem da cerimónia de tomada de posse do novo director do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, José Matos.

Sobre o caso da mega-operação, Luís Neves revela apenas que “está a ser investigado” até que toda a matéria apurada seja remetida ao Ministério Público para uma decisão relativamente à prolação de despacho.

Ainda sobre o aparato da mega-operação que fez desembarcar no Aeroporto da Madeira centenas de inspectores, o director Nacional diz ser normal nas grandes operações que os meios envolvidos não se cinjam apenas e só à unidade local da PJ, neste caso ao DIC do Funchal, face á limitação de meios a envolver numa operação de tamanha envergadura.

“Os elementos da PJ aqui do DIC do Funchal não constituíam nem a 10 ou 15% dos meios”. Comparou a operação Ab Initio a outras mega-operações realizadas no continente, onde também são envolvida gente de várias ou mesmo de todas as unidades do País, uma vez que as unidades ‘regionais’ muitas vezes não comportam agentes suficientes para determinados tipos de acções que a PJ pretende realizar. “Acontece assim há décadas e continuará a suceder”, conclui.

De resto, palavras elogiosas para o director cessante na PJ do Funchal, e para o seu sucessor.

“Ricardo Tecedeiro é um homem que nos orgulha a todos”, vincou, enquanto o recém-empossado José Matos, destacou o “perfil de trabalho, de rigor” para reafirmar confiança na “continuação do trabalho, continuação de resultados, continuação de um excelente ambiente com o departamento e com as outras forças vivas da RAM”, disse.