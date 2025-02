Motociclista ferido em acidente na via rápida

Uma moto e um carro colidiram esta tarde na via rápida, após a saída do Campanário, no sentido Ribeira Brava-Funchal.

Deste acidente resultou um ferido, o motociclista, que foi socorrido no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O homem, com cerca de 30 anos, apresentava escoriações.