Madeira com estabilidade e orçamento poderá atingir ainda este ano PIB de 7.500 mil milhões de euros

Depois do valor recorde do PIB atingido na Região em 2024, com 7.122 milhões de euros, o presidente do Governo em gestão e recandidato a manter-se na liderança do Governo Regional nas próximas eleições, prevê que já este ano o PIB da Região possa atingir os 7.500 mil milhões de euros.

Isto "se houver bom-senso e sentido de responsabilidade para constituir um governo estável e aprovar o orçamento antes do Verão, nós conseguimos recuperar no segundo semestre este crecimento", explicou, tendo em conta o conjunto de obras e de investimentos que estão previstos.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de visita à empresa Dias & Companhia, Lda., na localidade do Poço Barral, freguesia de São Martinho, Funchal.