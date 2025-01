Câmara de Santana gere Orçamento de 9,7 milhões este ano

A Câmara Municipal de Santana, na Região Autónoma da Madeira, conta com um Orçamento de 9,7 milhões de euros para este ano, tendo alocado cerca de 1,7 milhões para apoios a famílias e instituições.

O município, o único liderado pelo CDS-PP num total de 11 que compõem a região autónoma, dispõe de mais 1,5 milhões de euros face a 2024 e uma das prioridades do executivo camarário, além do apoio social, é o alívio fiscal.

A autarcia centrista, chefiada por Dinarte Fernandes com maioria absoluta desde 2013, prevê um total de 400 mil euros nesta rubrica, através da devolução do Imposto Sobre o Rendimento Singular (IRS) variável e da manutenção do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) na taxa mínima (3%), bem como a aplicação do IMI familiar.

O Orçamento do município de Santana, localizado na costa norte da ilha da Madeira, foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos quatro vereadores democratas-cristãos e a abstenção da vereadora do PSD, Sofia Mendonça.

A autarca social-democrata alertou para a necessidade de serem implementadas "medidas mais ambiciosas", nomeadamente no apoio à habitação para jovens, através da cedência de projetos e de terrenos para a construção da primeira habitação.

Aquando da aprovação do orçamento municipal, no final de novembro, o presidente da autarquia sublinhou que a verba prevista para apoios às instituições e às famílias - 1,7 milhões de euros - representa um aumento de 53% face a 2024.

Os centristas governam Santana com maioria absoluta desde 2013, ano em que o PSD perdeu pela primeira vez as eleições no concelho, e lideram também a Assembleia Municipal com oito deputados, órgão que conta ainda com cinco deputados social-democratas e dois socialistas.

Nas autárquicas de 2021, o CDS-PP obteve 58,10% dos votos (2.719 num total de 7.467 eleitores inscritos), ficando o PSD em segundo lugar com 27,12% e o PS em terceiro com 10,66%.

Já ao nível das freguesias, os democratas-cristãos ganharam apenas em duas das seis que constituem o concelho - Santana e Ilha -, sendo que os sociais-democratas venceram nas restantes -- Arco de São Jorge, São Jorge, Faial e São Roque do Faial.

O concelho de Santana é um dos mais envelhecidos e despovoados da Região Autónoma da Madeira, com 6.553 habitantes (Censos 2021), sendo que a agricultura, o pequeno comércio e o turismo são as atividades predominantes.