Surpresa em 2024 permite maior subida do PIB em 2025

O crescimento da economia portuguesa em 2024 foi mais forte do que o esperado, o que irá permitir um melhor desempenho em 2025, quando será "fácil crescer acima dos 2%", salientou o Fórum para a Competitividade.

"O forte crescimento trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) português do final do ano melhora muito a base para 2025, pelo chamado efeito 'carry over'", lê-se na nota de conjuntura divulgada hoje. Assim, "a menos que haja uma mudança radical no cenário internacional (que não é impossível no atual quadro de incerteza), será fácil crescer acima dos 2% em 2025".

O INE revelou na semana passada que a economia portuguesa cresceu 2,7% em termos homólogos e 1,5% em cadeia no último trimestre de 2024, registando um crescimento do PIB de 1,9% no conjunto do ano.

O Fórum para a Competitividade destaca que o bom resultado do 4.º trimestre ficou a dever-se ao consumo privado, já que o investimento diminuiu, refletindo "sobretudo o contributo negativo da Variação de Existências associado em grande medida ao comportamento dos fluxos de comércio internacional."

Registou-se também um contributo positivo da procura externa líquida, após ter sido negativo nos dois trimestres anteriores, porque as importações diminuíram em cadeia no 4.º trimestre.

"Como é evidente, esta redução trimestral das importações, sobretudo num contexto de forte aumento do PIB, é um fenómeno muito pontual, que também ajudou aos bons valores do final do ano", nota.

Este ano, apesar de já partir de um ponto mais favorável, o indicador diário de atividade, calculado pelo Banco de Portugal, abrandou de forma muito significativa em janeiro, enquanto o clima económico, avaliado pelo INE, também abrandou, "mas de forma apenas ligeira".

"Reforça-se assim a ideia de um início do ano mais fraco do que o final de 2024", aponta o Fórum.